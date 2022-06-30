США направят в Румынию еще пять тысяч военных

США направят в Румынию дополнительно 5 тыс. военнослужащих, заявил президент США Джо Байден во время саммита НАТО в Мадриде. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru", сообщает Universul.net.

По данным издания, Байден пояснил, что такой шаг связан с укреплением обороны НАТО.

Сообщается, что президент Румынии Клаус Йоханнис «приветствовал этот шаг», заявив, что «все задачи» «выполнены и решены так, как мы хотели!»

«Это результат командной работы, и я хочу поблагодарить всех причастных», — сказал Йоханнис.

Байден также отметил, что будет увеличена ротация американских военных в странах Балтии, а в Польше США создадут постоянную штаб-квартиру 5-го армейского корпуса.