В США предупредили, что мировое лидерство может перейти от G7 к БРИКС

«Большая семерка» (G7) может уступить лидирующие позиции группе БРИКС, так как ее члены не хотят интегрировать в свое сообщество развивающиеся страны и учитывать их интересы на глобальной арене. Об этом пишет американская газета The Hill, передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru".

Автор статьи обратил внимание, что G7 хоть и пригласила на свой саммит, который проходил с 26 по 28 июня в Германии, «представителей так называемого Глобального Юга в качестве особых гостей», но в составе «Большой семерки» нет ни одного государства из этого региона. Это может стать базой для формирования нового миропорядка, «альтернативного западному», считает он.

В публикации отмечается, что значительная часть стран Запада нацелена на сдерживание и не желает ускорить глобальное развитие. Также западные лидеры пытаются заставить страны Глобального Юга занять их сторону, в том числе и по ситуации в Украине, что редко находит положительный отклик в развивающемся мире.

Кроме того, журналист указал, что уже сейчас Россия и Китай заявили о заинтересованности в расширении группы стран БРИКС, а Иран и Аргентина подали заявки в качестве кандидатов на вступление.

«Если G7 не пригласит в свои ряды развивающиеся страны, то вскоре будет противостоять позиции шести миллиардов человек и половине мировой экономики», — добавил он.