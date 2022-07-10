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В результате стрельбы на парковке супермаркета в США погибли два человека

США Материалы 10 июля 2022 00:47
В результате стрельбы на парковке супермаркета в США погибли два человека

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По меньшей мере два человека погибли в результате стрельбы на парковке супермаркета в городе Милуоки (штат Висконсин). Об этом сообщил в субботу телеканал Fox News со ссылкой на правоохранительные органы, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его информации, инцидент произошел примерно в 10:25 по местному времени. Как информирует телеканал, перестрелке на парковке супермаркета предшествовала перепалка в самом магазине.

По данным представителей полиции, которые приводит телеканал, в результате стрельбы погиб мужчина, личность которого не установлена, а также один из охранников супермаркета.

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