В результате стрельбы на парковке супермаркета в США погибли два человека

По меньшей мере два человека погибли в результате стрельбы на парковке супермаркета в городе Милуоки (штат Висконсин). Об этом сообщил в субботу телеканал Fox News со ссылкой на правоохранительные органы, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его информации, инцидент произошел примерно в 10:25 по местному времени. Как информирует телеканал, перестрелке на парковке супермаркета предшествовала перепалка в самом магазине.

По данным представителей полиции, которые приводит телеканал, в результате стрельбы погиб мужчина, личность которого не установлена, а также один из охранников супермаркета.