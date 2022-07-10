Истребитель F-18 упал с палубы авианосца США Harry S. Truman

Погодные условия в Средиземном море привели к тому, что с палубы размещенного там американского авианосца USS Harry S. Truman сдуло истребитель F-18 Super Hornet. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба ВМС США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Уточняется, что инцидент произошел в пятницу. "8 июля 2022 года истребитель F-18, приписанный к авианосному крылу 1, сдуло за борт авианосца Harry S. Truman из-за неожиданно суровых погодных условий в Средиземном море", - заявили в военно-морских силах.

Сообщается, что в результате произошедшего пострадал один военнослужащий, а сам авианосец и размещенные на нем самолеты находятся в состоянии готовности к заданиям. Причину произошедшего еще предстоит определить, отметили в ведомстве.