Байдена призвали сохранить высокие цены на бензин для спасения Земли

Президенту США Джо Байдену нужны смелые шаги, чтобы противостоять вызовам, связанным с изменениями климата. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru", пишет Bloomberg. По мнению обозревателей издания, одним из таких решений должна стать поддержка высоких цен на бензин, что позволит ускорить уход от использования ископаемого топлива.

«Прелесть этого момента для президента в том, что для этого ему не нужно использовать политический капитал <�…> в начале июня средняя розничная цена на бензин превысила $5 долларов за галлон [примерно 3,8 литра]. Все, что должен сделать Байден — это не допустить их падения», — говорится в тексте.

Как отмечает Bloomberg, Земля хочет, чтобы Байден поддерживал высокие цены на бензин и «скажет спасибо» президенту США, если он пойдет на подобный шаг. По версии аналитиков, это может привести к постепенному отказу американцев от автомобилей с двигателем внутреннего сгорания в пользу электрокаров, несмотря на первоначальный негативный эффект для экономики.

С точки зрения обозревателей издания, последствия такого решения менее значимы на фоне возможной «климатической выгоды», в том числе в контексте сокращения числа выбросов углекислого газа за счет снижения использования ископаемого топлива из-за высоких цен.