В США может не хватить доз вакцины от оспы обезьян

Вакцина от оспы обезьян может оказаться недоступной для американцев, находящихся в группе риска, если число случаев заболевания продолжит расти. Об этом сообщила в субботу газета The Washington Post, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как напоминает издание, в начале этой недели власти США сообщили о поступлении около 800 тыс. доз вакцины. Однако их недостаточно для того, чтобы привить тех, кто подвергается наибольшему риску заражения вирусом, а новые дозы поступят только в октябре, подчеркивает The Washington Post. По данным газеты, даже с учетом новых доз вакцин в США их хватит только на треть из примерно 1,6 млн геев и бисексуалов, которые относятся к группе высокого риска. Каждый из них должен получить по две дозы препарата, поясняет издание.

По мнению эксперта в области здравоохранения вашингтонского Центра стратегических и международных исследований Стивена Моррисона, США, вероятно, потребуется 3,2 млн доз вакцины, чтобы привить подверженную риску группу населения. Он добавил, что к концу 2022 года в стране не будет даже и 2 млн доз. Сейчас у властей имеется свыше 1 млн доз вакцины.