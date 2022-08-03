Белый дом: США имеют право на проведение антитеррористических операций в Афганистане

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби на брифинге для журналистов заявил, что Соединенные Штаты имеют право в случае необходимости проводить антитеррористических операций в Афганистане, передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru".

По словам Кирби, в Афганистане в данный момент остается небольшое число боевиков террористической сети «Аль-Каида».

«Мы знаем, что в Афганистане все еще есть боевики «Аль-Каиды». Я бы сказал, что это число не очень велико», — отметил он.

Представитель Белого дома подчеркнул, что если в США увидят угрозу со стороны «Аль-Каиды» или любой другой террористической организации, то американский президент Джо Байден оставит за собой право принять решение об операции в Афганистане.