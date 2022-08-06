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В США заявили, что не расширяют ядерный арсенал в рамках модернизации

США Материалы 6 августа 2022 01:42 (UTC +04:00)
В США заявили, что не расширяют ядерный арсенал в рамках модернизации

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США не расширяют свой ядерный арсенал при проведении программы модернизации вооружений. Об этом заявила в пятницу руководитель Национального управления ядерной безопасности (НУЯБ) при министерстве энергетики Джилл Хруби, выступая на мероприятии в рамках обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"США остаются привержены модернизации ядерного арсенала без проведения подземных ядерных испытаний. Мы не расширяем ядерный арсенал в рамках программы модернизации", - сказала она.

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