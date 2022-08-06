Илон Маск спрогнозировал мягкую рецессию в США

Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск заявил, что рецессия в США продлится «пару лет». Об этом предприниматель сообщил на YouTube-канале Full Send Podcast, передает Trend со ссылкой на "Ленту.Ru".

«Я не думаю, что мы [США] приближаемся к великой рецессии. Я бы сказал, что это, возможно, мягкая рецессия, которая продлится пару лет. Хотя подобные вещи достаточно трудно поддаются прогнозированию», — отметил он.

Предприниматель также не исключил вероятность наступления мировой рецессии в случае обострения ситуации между Китаем и Тайванем.