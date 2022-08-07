Блинкен начал визит в ЮАР с посещения музея

Государственный секретарь США Энтони Блинкен начал в воскресенье свой визит в ЮАР с посещения в городе Соуэто к юго-западу от Йоханнесбурга музея Гектора Питерсона, погибшего летом 1976 года в 12-летнем возрасте во время демонстрации против апартеида, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"История Гектора находит отклик в США, так как у нас есть собственная история борьбы за свободу и равенство, - заявил госсекретарь. - Борьба ЮАР уникальна, однако в ней есть много элементов, которые понятны и нам".

В ближайший понедельник состоятся переговоры Блинкена с министром иностранных дел и сотрудничества ЮАР Наледи Пандор.

Южно-Африканская Республика стала первой страной из трех, которые госсекретарь посещает в ходе нынешней поездки. Из ЮАР он направится в Демократическую Республику Конго, а затем в Руанду. Завершится африканское турне Блинкена 11 августа.