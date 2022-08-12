Госдеп пообещал скорректировать военную стратегию в случае ядерных испытаний КНДР

Соединенные Штаты внесут коррективы в свою военную стратегию в случае проведения КНДР нового ядерного испытания. С таким предупреждением выступил на регулярном брифинге для журналистов первый заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы готовимся ко всем чрезвычайным ситуациям, тесно координируя действия с нашими японскими и южнокорейскими союзниками. Более того, мы готовы внести надлежащие как кратко-, так и долгосрочные коррективы в размещение своих военных сил и средств, реагируя на любую провокацию со стороны КНДР", - подчеркнул сотрудник внешнеполитического ведомства США.

Он подтвердил, что Пхеньян, по оценке Вашингтона, продолжает готовить ядерное испытание. "США считают, что КНДР готовит полигон Пхунгери к своему седьмому ядерному испытанию. Эта оценка соответствует публичным заявлениям со стороны самой КНДР", - сказал Пател.