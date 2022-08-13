Apple научилась экономить

Apple стала тратить меньше денежных средств на приобретение других компаний. Об этом сообщает Bloomberg, передает Trend со ссылкой на "Ленту.Ru".

Колумнист агентства и специалист по теме Apple Марк Гурман заметил, что американская компания научилась экономить. Автор сделал такой вывод на основе данных, согласно которым корпорация резко сократила бюджет на покупку стартапов и IT-фирм. По информации Гурмана, в 2021 и 2022 годах Apple потратила на приобретение компаний около 200 миллионов долларов. Это гораздо меньше, чем Apple тратила ранее - так, в 2020 году IT-гигант выделил на приобретение различных компаний 1,5 миллиарда долларов.

"Раньше компания покупала стартапы каждые несколько недель", - заявил Гурман. Журналист напомнил о словах руководителя Apple Тима Кука, который отмечал, что его корпорация приобрела 100 компаний за последние шесть лет - в среднем более одной в месяц.

По словам Гурмана, представленные цифры резко контрастируют с недавними крупными ставками, сделанными другими технологическими гигантами. Так, Microsoft анонсировала покупку Activision Blizzard примерно за 69 миллиардов долларов, Google купила Mandiant за 5,4 миллиарда долларов, Amazon собралась приобрести фирму iRobot за 1,65 миллиарда долларов.

"Конечно, у Apple есть много денег. Однако на данный момент компания решила вложить их в выкуп акций и выплату дивидендов", - подчеркнул специалист.