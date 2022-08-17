Спрос на "зеленые" облигации Ford превысил $5 млрд

Объем заявок на планируемое размещение "зеленых" бондов компании Ford Motor превысил предложение почти в три раза на фоне подписания президентом США Джо Байденом закона о снижении инфляции (Inflation Reduction Act), предусматривающего субсидии на покупку электромобилей, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Спрос на облигации превысил $5 млрд при ожидаемом размере размещения в $1,75 млрд, сообщает MarketWatch со ссылкой на пожелавшего остаться анонимным портфельного управляющего и данные компании Informa Global Markets.

Ford намерен направить привлеченные за счет размещения бондов средства на разработку и производство автомобилей с электроприводом, включая электропикапы нового поколения F-150 Lightning.

Облигации будут размещаться сроком на 10 лет под 6,1% годовых. Выпуск получил рейтинг "Ba2" от рейтингового агентства Moody's Investors Service и "BB+" от S&P Global. В 2020 году, в разгар пандемии коронавируса, Ford потерял инвестиционный рейтинг.

16 августа Байден подписал закон, по которому американцы могут получить из госбюджета до $7,5 тыс. на покупку электромобиля определенной модели американской сборки.

С начала 2022 года капитализация Ford упала на 23%, до $66 млрд.