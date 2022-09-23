США будут совместно с Индией разрабатывать беспилотники

Вашингтон намерен совместно с Нью-Дели начать разработку беспилотников, Индия будет их производить и экспортировать в другие страны региона.

Об этом, как пишет в четверг агентство France-Presse, заявил небольшой группе журналистов и экспертов помощник министра обороны США по вопросам безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе Илай Ратнер, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его словам, США "хотят поддержать Индию" в ее стремлении диверсифицировать свои вооружения, которые в основном произведены в РФ, и нарастить собственное оборонное производство. "На практике это означает, что мы будем тесно сотрудничать с Индией для совместного производства и разработки средств, которые будут отвечать ее целям модернизации своей обороны", - заявил американский чиновник. Ратнер при этом пояснил, что Индия затем сможет "экспортировать [соответствующую продукцию] партнерам" двух стран в регионе "по доступным ценам".