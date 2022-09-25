Правительство США начало серьезное расследование против Samsung

Федеральная торговая комиссия США начала расследование по делу о возможном нарушении компанией Samsung патентного права. Об этом сообщает издание Sammobile, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что изначально заявление о нарушении южнокорейским техногигантом патентного права в Комиссию по международной торговле подала американская компания из Атланты Manufacturing Resources International (MRI). Ее представители утверждают, что Samsung использовала в своих наружных экранах для рекламы систему охлаждения, которая нарушает пять патентов MRI. Якобы в южнокорейских решениях используются те же технологии, которые MRI использует при изготовлении своих уличных рекламных щитов.

По данным Sammobile, компания Samsung является одним из крупнейших поставщиков цифровых щитов для наружной рекламы в США.