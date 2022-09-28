США готовятся вскоре предоставить Киеву пакет военной помощи на $1,1 млрд

Американские власти готовятся в ближайшее время объявить о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на сумму 1,1 млрд долларов. Об этом сообщило во вторник агентство Рейтер со ссылкой на американское должностное лицо, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Какие именно вооружения будут направлены Киеву, пока не уточняется. Как отмечает агентство, Вашингтон ожидает результатов референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях по вопросу вхождения данных регионов в состав РФ