Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. В мире
  3. США

Американские военные в Сирии ликвидировали влиятельного террориста из ИГ

США Материалы 7 октября 2022 04:45 (UTC +04:00)
Американские военные в Сирии ликвидировали влиятельного террориста из ИГ

Читайте Trend в

Центральное командование США сообщило о ликвидации в Сирии члена террористической группировки "Исламское государство", отвечавшего за контрабанду оружия и вербовку экстремистов, передает Trend со ссылкой на "Интерфакс".

"В среду вечером силы Центрального командования США провели вертолетный рейд на северо-востоке Сирии (...), целью которого был член ИГ Раккан Вахид аш-Шамри, который отвечал за контрабанду оружия и переправку боевиков для поддержки операций ИГ. В ходе рейда террорист был убит", - говорится в сообщении военного командования.

Отмечается, что его сообщник был ранен, еще двое - захвачены американскими военными.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости