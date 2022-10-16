Байден заявил, что изначально считал экономический план премьера Британии ошибочным

Президент США Джо Байден заявил, что с самого начала считал ошибочным экономический план, предложенный премьер-министром Великобритании Лиз Трасс. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, его слова приводит в субботу пресс-пул Белого дома.

"Я не был единственным, кто считал, что это являлось ошибкой", - сказал американский лидер, коснувшись соответствующего вопроса журналистов во время поездки в штат Орегон. По его словам, нынешнее развитие событий в Соединенном Королевстве вполне "предсказуемо".

Байден подчеркнул, что не был согласен с предложенным Трасс планом, однако считает, что все решения должны зависеть от самих британцев.

В субботу вечером газета Guardian сообщила, что депутаты от правящей Консервативной партии Великобритании намерены собраться в понедельник, чтобы обсудить политическое будущее премьера. По сведениям издания, все больше членов фракции тори говорят о необходимости сменить лидера.