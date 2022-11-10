Amazon стала первой потерявшей $1 трлн компанией в мире

Крупнейшая компания на рынке электронной коммерции Amazon стала первой в мире публичной организацией, которая потеряла $1 трлн рыночной стоимости. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru", написало в четверг агентство Bloomberg.

Как пишет издание, инвесторы избавились от рекордного количества акций Amazon на фоне публикации негативных результатов работы компании за третий квартал (июль — сентябрь) 2022 года.

Отмечается, что в июле 2021 года рыночная капитализация американской компании достигала наивысших значений — $1,88 трлн. В ходе торгов 9 ноября акции Amazon упали на 4,3%, в результате чего рыночная стоимость компании сократилась до $879 млрд.