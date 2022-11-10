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Amazon стала первой потерявшей $1 трлн компанией в мире

США Материалы 10 ноября 2022 21:51 (UTC +04:00)
Amazon стала первой потерявшей $1 трлн компанией в мире

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Крупнейшая компания на рынке электронной коммерции Amazon стала первой в мире публичной организацией, которая потеряла $1 трлн рыночной стоимости. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru", написало в четверг агентство Bloomberg.

Как пишет издание, инвесторы избавились от рекордного количества акций Amazon на фоне публикации негативных результатов работы компании за третий квартал (июль — сентябрь) 2022 года.

Отмечается, что в июле 2021 года рыночная капитализация американской компании достигала наивысших значений — $1,88 трлн. В ходе торгов 9 ноября акции Amazon упали на 4,3%, в результате чего рыночная стоимость компании сократилась до $879 млрд.

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