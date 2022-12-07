Microsoft и Nintendo договорились о переносе Call of Duty на платформы Nintendo

Технологические компании Microsoft и Nintendo заключили соглашение, согласно которому игры серии Call of Duty будут выходить на игровых платформах Nintendo в течение 10 лет. Об этом в среду сообщило агентство Bloomberg, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"У нас есть довольно хорошее представление о том, как построить взаимовыгодные отношения с Nintendo и, откровенно говоря, с Sony", - приводит агентство слова главы XBox (подразделения Microsoft, занимающегося игровыми консолями) Фила Спенсера.

Представитель Sony Interactive Entertainment отказался дать комментарий агентству Bloomberg.

Отмечается, что успешность реализации соглашения с Nintendo зависит от завершения сделки по приобретению корпорацией Microsoft компании Activision Blizzard Inc.

В январе корпорация Microsoft заявила о приобретении одного из крупнейших мировых разработчиков игр Activision Blizzard за $68,7 млрд. Тогда сообщалось, что закрытие сделки намечено на 2023 год. Activision Blizzard создала такие игры, как World of Warcraft, Call of Duty, Diablo, Guitar Hero. Отмечается, что эта сделка может укрепить позиции Microsoft на рынке видеоигр и в борьбе с ее многолетним конкурентом Sony.