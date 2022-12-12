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Глава Минфина США заявила о существовании риска рецессии в экономике страны в 2023 году

США Материалы 12 декабря 2022 05:29 (UTC +04:00)
Глава Минфина США заявила о существовании риска рецессии в экономике страны в 2023 году

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Министр финансов США Джанет Йеллен заявила о существовании риска рецессии в американской экономике в 2023 году, однако подчеркнула, что не считает такое развитие событий неизбежным, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В интервью телеканалу СBS ей задали вопрос о том, не считает ли она, что в следующем году в США будет иметь место рецессия. "Существует риск рецессии, но это определенным образом не является, на мой взгляд, обязательным условием снижения инфляции", - ответила Йеллен.

При этом, как отметила министр, она полагает, что "к концу следующего года будет наблюдаться намного более низкая инфляция, если не произойдет непредвиденных шоков".

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