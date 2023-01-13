Минюст США назначил спецпрокурора для расследования инцидента с найденными у Байдена секретными документами

Министр юстиции США Меррик Гарланд объявил, что назначил специального прокурора для расследования инцидента с секретными документами, найденными в офисе Джо Байдена, в котором он работал во время вице-президентства, сообщает The New York Times, передает Trend со ссылкой на "Газету.ru".

По информации издания, им стал бывший федеральный прокурор округа Мэриленд Роберт Хур.

«Хур <...> отвечает за расследование «возможного несанкционированного удаления и хранения секретных документов или других записей, обнаруженных в офисе аналитического центра Байдена в Вашингтоне и доме, где он проживал, в Уилмингтоне, штат Делавэр», — говорится в сообщении.

Он подчеркнул, что эти документы не должны были находиться там, где их нашли.

Ранее о том, что в ноябре 2022 года доверенные лица Байдена нашли в «Байден Пенн центре» в Вашингтоне секретные документы, сообщили американские СМИ. По информации CNN, в этих документах, в частности, содержались данные разведки об Украине, Иране и Великобритании.

По словам пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, Байден заявил, что серьезно относится к ситуации с секретными документами, но «не знает, что в них» содержится.