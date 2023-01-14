Представитель Байдена сообщил о новых секретных документах, обнаруженных в доме президента

Еще несколько страниц документов с пометкой "секретно" были обнаружены в частном доме президента США Джо Байдена в Уилмингтоне (штат Делавэр). Об этом сообщил в субботу специальный советник главы государства по юридическим вопросам Ричард Саубер, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Он напомнил, что в среду юристы американского лидера осмотрели его дома в городах Уилмингтон и Рехобот-Бич в штате Делавэр. Несколько засекреченных документов времен вице-президентства Байдена (2009-2017) были найдены в месте для хранения в гараже в доме в Уилмингтоне, еще один одностраничный документ был обнаружен среди материалов, хранившихся в примыкающей комнате. Как поясняется в заявлении Саубера, юристы, осматривавшие дом Байдена в среду, не имели доступа к секретной информации. В связи с этим при обнаружении в какой-либо из коробок документов с пометкой "секретно" они должны были немедленно прекратить их изучение и оповестить о своей находке Минюст для последующей передачи секретных файлов ведомству.

"Поскольку у меня есть доступ к секретной информации, я направился в Уилмингтон в четверг, чтобы помочь с передачей Минюсту документации, которую личный юрист президента обнаружил в среду. Когда я передавал ее сопровождавшим меня сотрудникам Минюста, были обнаружены еще пять страниц с пометкой "секретно", - уточнил Саубер. Он пояснил, что данные материалы были обнаружены в числе тех, что лежали вместе с документом, найденным в комнате, примыкающей к гаражу. "[То есть] всего [там было] шесть страниц", - добавил советник Байдена. По его словам, вся документация была немедленно передана Минюсту.