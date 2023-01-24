В результате стрельбы в американской школе пострадали три человека

Три человека пострадали в понедельник в результате стрельбы в одной из школ Де-Мойна (штат Айова). Об этом сообщила местная полиция, передает Trend со ссылкой на "Ленту.ru".

"Три человека ранены, двое находятся в критическом состоянии", - говорится в тексте, размещенном на странице правоохранительных органов в Twitter.

В полиции уточнили, что среди раненых - преподаватель и ученик школы. Стражи порядка уже задержали двух подозреваемых. Их помогла отыскать служебная собака.

Инцидент со стрельбой произошел и 22 января в Монтерее (штат Калифорния). Там погибли 11 человек.