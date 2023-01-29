В Нью-Йорке из-за гибели темнокожего в Мемфисе на улицы вышли сотни человек

Сотни человек провели митинг и шествие в Нью-Йорке в субботу в знак протеста против жестоких действий полиции при задержании темнокожего Тайра Николса в Мемфисе (штат Теннеси), из-за которых он впоследствии умер, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Участники акции, большинство которых составляли члены различных организаций левых политических взглядов, требовали привлечения к ответственности виновных в гибели молодого человека полицейских. Они просили расформирования отряда специального назначения Scorpion, в состав которого входили полицейские, и указывали на недопустимость жестоких действий полиции в отношении темнокожих в будущем.

Акция протеста прошла спокойно. Полиция присутствовала на митинге и шествии, но в происходящее не вмешивалась. Участники мероприятия не предпринимали попыток устроить беспорядки или провоцировать полицейских.

Вечером 27 января полиция задержала за нарушение общественного порядка троих протестующих во время подобного митинга. Акции протеста в связи с гибелью Николса прошли 27 и 28 января также в Мемфисе, они обошлись без происшествий. Полиция и ФБР, как сообщал ранее телеканал СNN, опасаются повторения беспорядков, охвативших США летом 2020 года после гибели при задержании темнокожего Джорджа Флойда. Чтобы предотвратить подобное развитие событий, власти Мемфиса уволили всех причастных к гибели Николса полицейских и пообещали расформировать отряд Scorpion.