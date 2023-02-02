Девять человек погибли на дорогах США из-за снежной бури

По меньшей мере девять человек погибли в дорожно-транспортных происшествиях, вызванных плохими погодными условиями из-за обрушившейся на США на этой неделе снежной бури. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило в четверг агентство Associated Press.

По его данным, семь жертв стихии зарегистрировано в штате Техас, еще два человека погибли в Оклахоме и Канзасе.

Из-за неблагоприятных погодных условий с начала недели были отменены несколько тысяч авиарейсов. В школах ряда округов в штатах Арканзас, Теннесси, Техас и Оклахома отменены занятия. В некоторых районах ожидается похолодание до минус 50 градусов Цельсия. По сведениям портала poweroutage.us, из-за снежной бури без света по всей стране остаются более полумиллиона домов и предприятий.