В США проведут расследование в отношении бывшего госсекретаря Джона Керри

Комитет по надзору и подотчетности Палаты представителей Конгресса проводит расследование в отношении деятельности бывшего госсекретаря США Джона Керри на посту спецпредставителя президента Соединенных Штатов по климату и его переговоров с властями КНР. Это следует из письма, направленного в четверг Джону Керри главой упомянутого комитета Джеймсом Комером (республиканец, штат Кентукки), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Комитет <...> расследует вашу роль в администрации [президента США Джо] Байдена и характер ваших переговоров с Коммунистической партией Китая", - говорится в документе, опубликованном на сайте комитета.

Как пояснил Комер, утверждение кандидатуры на пост спецпредставителя президента США по климату не требует одобрения Сенатом Конгресса. При этом Керри, занимая эту должность, является членом президентского кабинета, а также обладает полномочиями для заключения международных соглашений от имени США.

По словам Комера, во время работы Конгресса прошлого созыва (завершил работу 3 января 2023 года) республиканцы уже запрашивали у Керри информацию касательно занимаемого им поста. "До настоящего момента вы не ответили ни на один из наших запросов. При этом вы продолжаете заниматься деятельностью, которая может подрывать наше экономическое благосостояние, обходить полномочия Конгресса и угрожать внешней политике [США] под предлогом защиты климата. Комитет запрашивает документы и информацию, чтобы понять вашу роль и обеспечить необходимую прозрачность по поводу [аппарата] спецпредставителя США по климату и его деятельности", - сказано в письме.