Автогигант Ford получил чистый убыток по итогам 2022 года

Чистый убыток американского автомобильного гиганта Ford Motor Co., приходящийся на головную компанию, по итогам 2022 года составил 1,981 миллиарда долларов после прибыли в 17,937 миллиарда годом ранее. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, это следует из отчетности компании.

Разводненный убыток в пересчете на акцию составил 0,49 доллара после прибыли в 4,45 доллара в 2021 году. Выручка Ford выросла на 16%, до 158,057 миллиарда долларов.

Чистая прибыль Ford за четвертый квартал упала в 9,5 раза, до 1,289 миллиарда долларов — после прибыли годом ранее в 12,282 миллиарда. Разводненная прибыль на акцию составила 0,32 доллара после 3,03 доллара год назад. Скорректированный показатель прибыли достиг 0,51 доллара при прогнозе в 0,62 доллара. Выручка за эти три месяца поднялась на 17% к прошлому году, до 44 миллиардов долларов.

Показатели за год и квартал оказались ниже ожиданий компании, и это было частично связано с нестабильностью в цепочках поставок и производстве, что привело к более высоким затратам и более низким объемам производства, чем планировалось, говорится в релизе.

Акции компании после закрытия основных торгов дешевеют на 6,4%.

Концерн Ford был основан в 1903 году Генри Фордом, который создал его, получив на развитие бизнеса 28 тысяч долларов от пяти инвесторов. Компания известна как первая в мире, применившая классический автосборочный конвейер. Штат компании в мире составляет около 173 тысяч человек.