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США сбили китайский аэростат

США Материалы 5 февраля 2023 00:15 (UTC +04:00)
США сбили китайский аэростат

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Военные США в субботу сбили над Атлантическим океаном, у побережья Южной Каролины, китайский аэростат, оказавшийся в американском воздушном пространстве. В данный момент проходит операция по извлечению обломков из воды, сообщает агентство Associated Press, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Проведение операции также подтвердили телеканалу Fox News источники.

В свою очередь Федеральное авиационное управление США продлило запрет на полеты в районе, где был сбит метеозонд, до 17:15 субботы по местному времени.

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