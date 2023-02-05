США сбили китайский аэростат

Военные США в субботу сбили над Атлантическим океаном, у побережья Южной Каролины, китайский аэростат, оказавшийся в американском воздушном пространстве. В данный момент проходит операция по извлечению обломков из воды, сообщает агентство Associated Press, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Проведение операции также подтвердили телеканалу Fox News источники.

В свою очередь Федеральное авиационное управление США продлило запрет на полеты в районе, где был сбит метеозонд, до 17:15 субботы по местному времени.