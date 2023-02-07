США направят в Турцию 140 спасателей

Две поисково-спасательные группы из США будут направлены в Турцию для оказания помощи пострадавшим от землетрясения, сообщил телеканал CNN, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Речь о двух командах из США. Одна из округа Фэрфакс, другая из Лос-Анджелеса - так называемые тяжелые подразделения, в каждом из которых, по-моему, по 70 человек - персонал с собаками-поисковиками, а также парамедики", - цитирует телеканал посла США в Турции Джеффа Флейка.

"Это именно то, что, как нам сказали, нужно", - добавил он, напомнив, что Турции необходима помощь в разборе завалов от рухнувших зданий.

Отметим, что вчера утром на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7.

Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. Имеются серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш.