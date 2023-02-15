Госдеп США одобрил возможную продажу Кувейту медицинского оборудования на $250 млн

Госдепартамент США одобрил возможную продажу кувейтскому военно-медицинскому командованию медицинского оборудования на $250 млн. Об этом сообщило во вторник Агентство по сотрудничеству в области безопасности Министерства обороны США. Оно отвечает за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как говорится в заявлении, американское внешнеполитическое ведомство одобрило возможную продажу властям Кувейта "медицинскую информационную систему для кувейтского военно-медицинского командования примерно на $250 млн". "Предполагаемая продажа будет соответствовать целям США в сфере внешней политики и национальной безопасности, поскольку поможет укрепить безопасность основного союзника вне НАТО, который играет важную роль, содействуя политической стабильности и экономическому развитию на Ближнем Востоке", - отмечается в документе.