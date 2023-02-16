Военный вертолет разбился в штате Алабама

Военный вертолет UH-60 Black Hawk потерпел крушение в американском штате Алабама. По предварительным данным, выживших нет. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в среду сообщает телеканал BNO News.

По его информации, авария произошла около 15:00 в среду (01:00 четверг), вертолет упал на шоссе номер 53 в городе Хантсвилл (штат Алабама). Ни одна машина на земле не пострадала.

Представитель Федерального авиационного управления США в ответ на запрос телеканала подтвердил, что "это военный вертолет".

Службы неотложной медицинской помощи Хантсвилла сообщили, что выживших нет, однако неизвестно, сколько людей было на борту вертолета, передает BNO News.

По словам очевидцев и согласно кадрам с места события, вертолет был полностью охвачен огнем, с места крушения поднимался черный дым. На данный момент пожар потушен.