KPMG решила сократить почти 700 рабочих мест в США

Одна из крупнейших международных аудиторских компаний KPMG намерена уволить около 700 сотрудников в США на фоне резкого снижения спроса на услуги консалтинга из-за экономических проблем в стране. Об этом в четверг сообщила газета Financial Times, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы столкнулись с неопределенностью, оказывающей негативное воздействие на ряд сфер консалтингового бизнеса", - приводит издание выдержку из рабочего документа одного из руководителей KPMG в США Карла Каранде. Подобная мера стала необходимой "с учетом текущего и прогнозируемого спроса на рынке рабочей силы", отметил он. Каранде уточнил, что сокращения не распространяются на партнеров компании.

Как отмечает Financial Times, KPMG первой из международных аудиторских фирм "большой четверки", в состав которой также входят Ernst & Young , Deloitte и PricewaterhouseCoopers, решила провести сокращения в США.

По данным последнего отчета KPMG, численность ее персонала в США на конец 2021 года превышала 35 тыс. человек.