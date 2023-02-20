США и Турция ключевые союзники по НАТО - Госдеп

Турцию и США связывают союзничество по НАТО и давнее партнерство. Об этом говорится в заявлении Госдепартамента США, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

В ведомстве заверили, что Соединенные Штаты продолжат оказывать необходимую помощь в ликвидации последствий разрушительных землетрясений, произошедших в Турции 6 февраля.

“У США и Турции есть богатая история взаимодействия в периоды кризисов, а также в интересах региональной безопасности и процветания”, - подчеркивается в заявлении. Также отмечено, что будучи членом НАТО с 1952 года, Турция поддерживает миссии альянса по всему миру, включая Афганистан, Ирак и Балканы.

В Госдепе напомнили, что 18 января 2023 года госсекретарь Энтони Блинкен и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу провели четвертое заседание Американско-турецкого стратегического механизма, в рамках которого состоялся обширный диалог по широкому кругу вопросов двустороннего и регионального сотрудничества, была подчеркнута значимость партнерства Анкары и Вашингтона в качестве союзников по НАТО.