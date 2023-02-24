ФРС будет менять ставку в зависимости от экономических данных

Руководство Федеральной резервной системы (ФРС) полагает, что замедление темпов роста потребительских цен приведет к прекращению подъема процентных ставок в этом году, свидетельствует протокол последнего заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC), передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

При этом решения будут приниматься в зависимости от поступающих экономических данных.

По итогам заседания, прошедшего 31 января - 1 февраля, ФРС повысила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на 25 базисных пунктов, теперь ее диапазон составляет 4,5-4,75% годовых. Решение было принято членами FOMC единогласно и совпало с прогнозами большинства экономистов и аналитиков.

На предыдущем заседании Федрезерв увеличил ставку на 50 б.п., а до этого поднимал ее четыре раза подряд на 75 б.п. В настоящее время размер ставки является максимальным с 2007 года.

Протокол последнего заседания показывает, что большинство руководителей ФРС высказались за повышение ставки на 25 б.п. По их мнению, замедление темпов подъема стоимости заимствований является лучшим способом управления рисками.

"Почти все участники заседания согласились с тем, что на этой встрече целесообразно поднять целевой диапазон ставки на 25 базисных пунктов, - говорится в протоколе. - Многие из них отметили, что дальнейшее замедление темпов повышения ставок позволит им лучше оценить прогресс экономики в достижении целей FOMC по максимальной занятости и ценовой стабильности".

Однако несколько членов комитета высказались за увеличение ставки на 50 б.п. или заявили о согласии поддержать такое повышение, пишет The Wall Street Journal. "Недостаточно ограничительная" денежно-кредитная политика "может остановить недавний прогресс в сдерживании инфляционного давления", полагают они.

Руководители Федрезерва подчеркивают, что инфляционное давление не исчезнет в одночасье, и по этой причине центральному банку, вероятно, придется дольше удерживать процентные ставки на более высоком уровне для того, чтобы вернуть инфляцию к целевому уровню в 2%.

"Участники заседания отметили, что ограничительную политику необходимо будет поддерживать до тех пор, пока поступающие данные не принесут уверенность в том, что инфляция находится на пути устойчивого снижения до уровня 2%, что, вероятно, займет некоторое время", - говорится в протоколе.

Следующее заседание FOMC назначено на 21-22 марта. Оно будет сопровождаться публикацией обновленных экономических прогнозов.