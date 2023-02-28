SpaceX из-за непогоды перенесла запуск новой партии интернет-спутников Starlink

Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с очередной партией из 51 мини-спутника для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, планировавшийся во вторник, в связи с неблагоприятными погодными условиями перенесен на 1 марта, сообщила компания-разработчик SpaceX, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Его предполагается осуществить со стартовой площадки SLC-4E на базе Космических сил США Ванденберг в Калифорнии 1 марта в 11:06 по времени Тихоокеанского побережья США (в 22:06 по Москве).

Он станет 76-м по счету запуском интернет-спутников с мая 2019 года в рамках проекта Starlink и восьмым с начала текущего года. В рамках запуска первая многоразовая ступень ракеты-носителя Falcon 9, которая используется в 12-й раз, примерно через девять минут после старта должна будет совершить управляемую вертикальную посадку на плавучую платформу-дрон Of Course I Still Love You, которая размещена в Тихом океане в 670 км от базы.

Ранее во вторник SpaceX успешно вывела на орбиту 21 интернет-спутник Starlink с помощью ракеты-носителя Falcon 9, стартовавшей с базы Космических сил США на мысе Канаверал во Флориде. С учетом этого запуска SpaceX вывела на орбиту уже свыше 4 тыс. спутников Starlink. Часть из них вышла из строя или сошла с орбиты. Более 3,7 тыс. аппаратов остаются на орбите в рабочем состоянии.

В настоящее время компания является крупнейшим спутниковым оператором в мире. Интернет-сеть Starlink доступна пользователям в 50 странах, в том числе в Северной Америке, Европе, на Дальнем Востоке и в Австралии. По данным Пентагона, услугами этих спутников также активно пользуются американские военные.

В перспективе SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тыс. космических аппаратов (а в последующем - из 30 тыс.) для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты. Общая сумма инвестиций в реализацию проекта оценивается в $10 млрд.