Во Флориде сошел с рельсов и опрокинулся перевозивший пропан поезд

Несколько вагонов поезда, перевозившего гипсокартон и около 135 тыс. литров пропана, сошли с рельсов и перевернулись во вторник в округе Манати штата Флорида. Об этом сообщил телеканал Fox Nes 35, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным пожарной службы района Южный Манати, в одном из перевернутых вагонов находится около 135 тыс. литров пропана. По состоянию на 12:00 по местному времени тепловизионные снимки не показывают утечек.

В настоящее время распоряжений об эвакуации не поступало. Информации о том, какой компании принадлежит поезд, пока нет.

Это не первый случай в США. 3 февраля в американском штате Огайо около 50 вагонов перевозившего химикаты поезда компании Norfolk Southern сошли с рельсов. В результате возник пожар. В некоторых вагонах поезда находились опасные материалы, в частности токсичный винилхлорид. 26 февраля еще один грузовой поезд этой же транспортной компании сошел с рельсов в штате Северная Каролина.