Директор ФБР повторил версию лабораторного возникновения COVID-19

ФБР считает, что причиной пандемии COVID-19, вероятно, был "потенциальный лабораторный инцидент" в Ухане, заявил директор бюро Кристофер Рэй в интервью Fox News, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"ФБР уже довольно давно пришло к выводу, что источником пандемии, скорее всего, является потенциальный лабораторный инцидент в Ухане", - сказал Рэй.

Он также выразил мнение, что Пекин работает над тем, чтобы помешать расследованию со стороны США и других членов международного сообщества.

"Китайское правительство, как мне кажется, делает все возможное, чтобы попытаться сорвать и запутать работу здесь. Работа, которую мы выполняем, работа, которую выполняет наше правительство и близкие иностранные партнеры. И это прискорбно для всех", - отметил директор ФБР.

Несколькими днями ранее издание The Wall Street Journal сообщило, что эксперты министерства энергетики США пришли к выводу, что причиной пандемии коронавирусной инфекции, скорее всего, стала утечка в лаборатории в Китае.

"Минэнерго теперь согласно с ФБР, что вирус, вероятно, начал распространяться из-за инцидента в лаборатории в КНР", - говорится в публикации.

Министерство пришло к такому выводу, изучив новые разведданные. ФБР сделало похожий вывод, используя собственные источники, в 2021 году.

После данного сообщения члены Республиканской партии в Конгрессе усилили свои призывы к незамедлительным действиям против китайского правительства.

"Что важно, так это привлечь Коммунистическую партию Китая к ответственности, чтобы это больше не повторилось", - написал в твиттере сенатор Том Коттон.

Тем не менее, четыре правительственные структуры, равно как специально сформированная группа специалистов по разведке, по-прежнему склоняются к теории о естественном происхождении вируса. Еще два американских ведомства пока не могут прийти к однозначному выводу.