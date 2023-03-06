В США планируют модернизировать весь мировой парк F-35

Все истребители F-35 должны быть модернизированы в течение 90 дней с внесением доработки, направленной на решение потенциальной проблемы вибрации двигателя. Об этом 2 марта заявило Объединенное управление программой F-35 JPO (Joint Program Office), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В этот день ведомство издало указ, рекомендующий модернизацию всего мирового парка самолетов этого семейства в течение следующих трех месяцев, а также немедленную модернизацию "небольшого количества" истребителей, которые были отстранены от полетов, начиная с декабря.

В заявлении для журналистов, опубликованном 3 марта, управление JPO заявило, что оно не запрещает полеты F-35 за исключением недавно построенных истребителей, двигатели которых, F135 производства Pratt & Whitney, как предполагается, подвержены проблеме вибрации и которые остаются на земле уже более двух с половиной месяцев.

Управление также заявило о планах сотрудничества с теми видами вооруженных сил, которые оперируют истребителями F-35, и с международными партнерами, с целью убедиться, что они понимают эту техническую инструкцию. "Безопасность летных экипажей является главной заботой JPO", — заявили в управлении.

Инцидент в Форт-Уэрте

Из-за инцидента с одним из новых F-35B в Форт-Уэрте (штат Техас), который произошел в середине декабря 2022 года, поставки F-35 заказчикам были приостановлены, напоминает еженедельник Defense News. На видеозаписи, которая велась в целях оценки качества полета этого F-35B, видно, как он подпрыгнул при посадке, наклонился вперед и стал крутиться на земле, прежде чем его пилот благополучно катапультировался, информирует издание.

После произошедшего инцидента компания Lockheed Martin, разработчик и производитель F-35, прекратила приемо-сдаточные полеты новых самолетов этого типа. Такие полеты проводятся перед передачей самолетов правительству США. Запрещения на полеты, таким образом, привели к остановке поставок истребителей этого семейства.

Как сообщили еженедельнику Defense News 3 марта представители Lockheed Martin, компания еще не возобновила полеты и поставки новых F-35, основная часть которых строится на ее заводе в Форт-Уэрте. К настоящему моменту Lockheed Martin поставила более 890 истребителей F-35 на мировой рынок.

Решение проблемы

В конце декабря Министерство обороны США и компания Pratt & Whitney приостановили поставки двигателей для истребителей. Расследование инцидента с F-35B показало, что его причиной стала проблема с вибрацией в силовой установке. Как заявили в JPO такая проблема — "редкое явление", а в феврале управление сообщило, что Pratt & Whitney, принадлежащая холдингу Raytheon Technologies, и другие специалисты нашли решение этой проблемы.

По данным JPO, двигатели подавляющего большинства F-35 не подвержены вибрации. Тем не менее модернизацию пройдет весь парк, поскольку это решение "недорогое и не требует проникновения внутрь конструкции", плюс это будет означать, что все двигатели F-35 будут иметь одинаковую конфигурацию.

По словам JPO, эта доработка может быть выполнена на оперативном уровне за четыре-восемь часов. В то же время ведомство не уточнило, что будет представлять собой эта доработка. Там только сообщили, что она "снизит риск потери воздушного судна в случае возникновения гармонического резонанса".

Также специалисты разрабатывают решение на долгосрочную перспективу, чтобы проблема с вибрацией не повторилась, отметили в JPO, не указав, что оно предусматривает.

Как сообщила 28 февраля на телефонной конференции с журналистами Джен Латка, вице-президент программ F135 в Pratt & Whitney, в настоящее время компания поставляет новые двигатели с уже интегрированной доработкой.

Управление JPO сообщило о выдаче разрешения Pratt & Whitney возобновить поставки двигателей 24 февраля.

Новые аспекты

Заявив, что проблема с вибрацией является "очень редкой", Латка указала на 600 тыс. часов налета F135 до момента ее возникновения. Она добавила, что до этого в конструкцию двигателя не вносилось никаких изменений и для возникновения опасных вибраций должны были проявиться "несколько факторов", которые топ-менеджер не назвала.

На вопрос, почему проблема вибрации возникла только сейчас, в JPO ответили: "Гармонический резонанс вызывается в ходе выполнения обыденных функций других систем самолета. Расследование основной причины еще продолжается с тем, чтобы определить, где параметрическая чувствительность этих систем пересекается с частотами возбуждения".

Как сообщила Латка, компания Pratt & Whitney уладила проблемы с "резонансом" двигателя F135 до инцидента 15 декабря, и то, что произошло с F-35B, связано с "новыми аспектами", пояснила она.

Ни JPO, ни Pratt & Whitney не комментируют, кто возьмет на себя расходы по модернизации и решению других проблем с двигателем F135 и приостановкой поставок.