Объем заимствований банков у ФРС США за семь дней достиг рекордных $164,8 млрд

Суммарный объем экстренных заимствований банков у Федеральной резервной системы (ФРС) США достиг за семь дней рекордных $164,8 млрд. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в четверг финансовым регулятором, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как следует из отчетности ФРС, выполняющей функции центрального банка страны, по итогам семи дней, завершившихся 15 марта, объем кредитов на срок до 90 дней составил около $152,8 млрд. Некоторые банки воспользовались новой кредитной линией, открытой ФРС на этой неделе. Она позволяет взять кредит на год. Объем заимствований по этой программе составил $11,9 млрд за отчетный период.

По итогам семи дней, завершившихся 8 марта, суммарный объем заимствований банков у ФРС составлял около $4,58 млрд. Предыдущий рекордный показатель - примерно $111 млрд - был зафиксирован во время финансового кризиса 2008 года.

Согласно отчетности ФРС, около $142,8 млрд регулятор также направил на нужды, касающиеся урегулирования ситуации, связанной с крахом Silicon Valley Bank (SVB) и Signature Bank.

10 марта департамент финансовой защиты Калифорнии объявил о банкротстве банка SVB. Он обслуживал в основном работников технологического сектора и компании, финансируемые с использованием венчурного капитала. Signature Bank был закрыт 12 марта по решению профильного органа штата Нью-Йорк.