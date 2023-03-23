Саудовская Аравия и ОАЭ планируют многомиллиардные инвестиции в SpaceX

Саудовская Аравия и ОАЭ планируют многомиллиардные инвестиции в американскую частную космическую компанию SpaceX предпринимателя Илона Маска. Об этом сообщил портал Information со ссылкой на источники, передает Trend со ссылкой на "Ленту.ru".

По их данным, ожидается, что инвестиции поступят от компании Badeel, входящей в Суверенный фонд Саудовской Аравии, и фирмы Alpha Dhabi из ОАЭ. Они планируют провести "многомиллиардный раунд финансирования" компании Маска, пишет портал. По данным источников издания, финансирование SpaceX будет предоставлено при посредничестве банка Morgan Stanley.

SpaceX была основана Маском в 2002 году. Компания занимается разработкой и изготовлением ракет-носителей Falcon 1, Falcon 9, Falcon Heavy, многоразовых космических кораблей Dragon, Crew Dragon и Starship, а также созданием спутниковой системы связи Starlink.