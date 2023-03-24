Пентагон назвал удар США по проиранским силам в Сирии "прямым предупреждением" Тегерану

Налет американских ВВС на позиции проиранских формирований в Сирии, совершенный минувшей ночью, является прямым предупреждением иранских властей. Об этом в пятницу заявил представитель Министерства обороны США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Авиаудар США по позициям Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС) - это прямое предупреждение Ирану", - указал представитель Пентагона в интервью телеканалу Sky News Arabia.

Американский военный добавил, что силы США в регионе "находятся в состоянии повышенной готовности", чтобы противостоять "дестабилизирующей деятельности Тегерана".

Авиаудары ВВС США были нанесены по позициям проиранских сил в Бу-Кемале на границе с Ираком, по лагерю ополченцев в Меядине и складам с оружием на территории зернохранилища в районе Харабиш под Дейр-эз-Зором. Атака на объекты, которые контролируются КСИР, последовала за нападением в четверг беспилотного летательного аппарата на вертолетную площадку на базе США в Румейлане. В результате погиб один американский контрактник, еще пять военнослужащих и один контрактник получили ранения.

По последним данным, при американском налете погибли минимум 11 бойцов.