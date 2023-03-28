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При стрельбе в школе в США погибли шесть человек

США Материалы 28 марта 2023 00:43 (UTC +04:00)
При стрельбе в школе в США погибли шесть человек

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Трое детей и трое взрослых погибли в результате стрельбы, произошедшей в частной христианской школе в Нэшвилле (штат Теннесси), сообщает полицейский департамент Нэшвилла на своей странице в Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, стрельбу в школе устроила 28-летняя женщина. Ранее Reuters со ссылкой на представителя полиции, сообщал, что стрельбу открыла девочка-подросток.

Полицейский департамент Нэшвилла сообщил о ликвидации стрелявшего. "Полиция приняла меры в отношении стрелявшего, который в результате погиб", - говорилось в сообщении полицейского департамента в Twiiter.

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