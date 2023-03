Disney уволила председателя Marvel Entertainment

Компания The Walt Disney Company уволила председателя Marvel Entertainment Айзека Перлмуттера. Об этом в среду сообщила газета The New York Times, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, 80-летнего Перлмуттера уволили в рамках масштабного процесса по сокращению 7 тыс. сотрудников компании. В последние годы Перлмуттер занимался в том числе изданием комиксов, которые приносили компании от $40 млн до $60 млн в год.

Ранее генеральный директор компании The Walt Disney Company Боб Айгер заявил о начале процесса по сокращению сотрудников компании, который завершится к лету 2023 года. Массовое увольнение работников проходит в рамках мер по сокращению расходов на $5,5 млрд.