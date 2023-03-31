Полиция Нью-Йорка перейдет на усиленный режим работы из-за обвинений в адрес Трампа

Полиция Нью-Йорка, где присяжные ранее, по сообщениям американских СМИ, проголосовали за выдвижение обвинений в адрес экс-президента США Дональда Трампа, в пятницу перейдет на усиленный режим готовности. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники в полицейском департаменте города, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Такое решение принимается не из-за информации о возможных нарушениях порядка, а из предосторожности, отмечает телеканал. Пока неизвестно, как долго будет действовать этот режим. Как ожидается, Трампу может быть предписано предстать перед судом уже в начале следующей недели.

Полиция Нью-Йорка также ведет переговоры со службой федеральных маршалов (обеспечивает доставку в суд обвиняемых) и Секретной службой (занимается обеспечением охраны первых лиц государства) о деталях доставки Трампа в суд. Согласно процедуре, на обвиняемого надеваются наручники, однако такие действия могут вызвать возражения секретной службы.

Обвинения в адрес Трампа выдвинуты в связи с якобы имевшим место подлогом финансовых документов Trump Organization при выплате денег порноактрисе Сторми Дэниэлс. Адвокат Майкл Коэн якобы заплатил ей $130 тыс., чтобы она не распространяла информацию во время избирательной кампании 2016 года о якобы имевшей место связи с Трампом в 2006 году. Затем потраченные деньги, по версии прокуратуры Южного округа Нью-Йорка, были компенсированы ему за счет Trump Organization, для чего документы компании были сфальсифицированы.