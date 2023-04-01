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На штат Арканзас обрушились несколько торнадо

США Материалы 1 апреля 2023 03:26 (UTC +04:00)
На штат Арканзас обрушились несколько торнадо

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По меньшей мере 600 человек пострадали в результате как минимум двух торнадо, обрушившихся на штат Арканзас в пятницу, сообщило местное подразделение телеканала CBS, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его сведениям, удар стихии пришелся на центральную часть штата, в том числе на самый густонаселенный город Арканзаса - Литтл-Рок - и его окрестности. Информации о тяжести состояния пострадавших пока не приводится.

Губернатор Арканзаса Сара Сандерс ввела режим чрезвычайной ситуации в штате и задействовала силы Национальной гвардии для помощи в ликвидации последствий удара стихии.

В результате происшествия в штате без света остались более 70 тыс. потребителей.

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