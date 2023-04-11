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Трамп на этой неделе даст показания в Нью-Йорке

США Материалы 11 апреля 2023 04:26 (UTC +04:00)
Трамп на этой неделе даст показания в Нью-Йорке

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Бывший президент США Дональд Трамп на этой неделе вернется в Нью-Йорк, чтобы дать показания по еще одному делу против него, сообщает телеканал CNN со ссылкой на многочисленные источники, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

По их данным, Трамп вернется в Нью-Йорк, чтобы в четверг побывать на еще одном судебном разбирательстве. На этот раз по гражданскому иску, поданному генеральным прокурором Нью-Йорка Летицией Джеймс.

Экс-президент должен дать показания по иску, поданному против него, его детей и Trump Organization. Генпрокурор обвиняет Трампа и трех его детей в коммерческом мошенничестве.

Как заявляет Джеймс, компания Трампа вводила в заблуждение инвесторов и налоговые органы, раздувая цены на недвижимость, чтобы получать инвестиции, а потом снижая их, чтобы получать налоговые и кредитные льготы.

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