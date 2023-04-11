Демократы выдвинут кандидата в президенты США в августе 2024 года

Конференция Демократической партии США, на которой официально будет выдвинут кандидат в президенты от партии, пройдет в Чикаго 19-22 августа 2024 года. Об этом сообщает во вторник газета Chicago Sun-Times, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Издание добавляет, что Белый дом уже сообщил об этих планах городским властям.

Республиканская и Демократическая партии традиционно летом перед выборами проводят конференции, на которых официально объявляют кандидата на пост президента. Как правило, кандидат определяется до этого по итогам праймериз, хотя если несколько сильных претендентов набирают примерно одинаковое количество голосов выборщиков по итогам праймериз, голосование участников конференции может сыграть решающую роль.

Ранее президент США Джо Байден несколько раз заявлял, что намеревается участвовать в выборах в 2024 году, однако пока откладывает формальное выдвижение своей кандидатуры.