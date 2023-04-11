Глава Минфина США оценила вероятность резкого спада темпов роста американской экономики

Риск возможного резкого спада темпов роста экономики США сохраняется, однако администрация Соединенных Штатов не ожидает такого развития событий. Об этом сообщила во вторник американский министр финансов Джанет Йеллен на пресс-конференции в Вашингтоне в рамках весенней сессии руководящих органов Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ее попросили прокомментировать вероятность резкого снижения экономического роста США в связи с банковским кризисом, о котором ранее сообщил МВФ. "Я считаю, что наша банковская система остается сильной и устойчивой. Она обладает достаточным капиталом и ликвидностью, а экономика США демонстрирует исключительно хорошие результаты: продолжается активное создание новых рабочих мест, инфляция постепенно снижается, потребительские расходы растут. Поэтому я не ожидаю спада в экономике. Но, безусловно, риск сохраняется", - ответила министр.

В марте департамент финансовой защиты штата Калифорния объявил о банкротстве одного из крупнейших банков США Silicon Valley Bank. Это стало самым крупным банкротством банка в США со времени финансового кризиса 2008 года. Следом закрылся Signature Bank, активы которого к концу 2022 года составили более $110 млрд.