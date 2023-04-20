В США решили направить $1 млрд в созданный в рамках конвенции ООН климатический фонд

Президент США Джо Байден объявит в четверг о решении направить $1 млрд в климатический фонд, созданный согласно Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Об этом сообщил Белый дом, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В распространенном заявлении говорится, что на проводимом в режиме видеоконференции форуме крупнейших экономик по вопросам энергетики и климата американский лидер "объявит о новых значительных шагах, предпринимаемых Соединенными Штатами для поддержки развивающихся стран в принятии более решительных мер по борьбе с изменением климата, включая предоставление $1 млрд Зеленому климатическому фонду". Таким образом, общий объем взносов Вашингтона в этот фонд составит $2 млрд.

Зеленый климатический фонд создан согласно Рамочной конвенции ООН об изменении климата для поддержки усилий развивающихся стран в решении климатических проблем.

США также планируют предоставить $500 млн в течение пяти лет Фонду Амазонки и связанным с ним организациям. Президент, как ожидается, укажет на необходимость прекратить вырубку лесов Амазонки. Глава государства также намерен подчеркнуть важность "использования многосторонних банков развития для более эффективного решения глобальных проблем, таких как изменение климата", говорится в тексте.

Байден проводит нынешний форум уже в четвертый раз с начала своего президентства. Он намерен активизировать усилия международного сообщества, "необходимые для преодоления климатического кризиса", сообщил Белый дом. Президент также намерен объявить о шагах по "снижению выбросов в энергетическом и транспортном секторах, включая расширение масштабов использования экологически чистой энергии". Белый дом не указал, какие именно страны в этот раз участвуют в форуме.